В Первоуральске 14-летний школьник умер во время соревнований по боксу

По данным прокуратуры, юный боксер участвовал в состязаниях на протяжении двух дней и выигрывал все раунды. Но в финальном раунде он пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. На место происшествия приехала скорая помощь, однако по пути в больницу 14-летний боксер скончался. По данным Следственного комитета России (СКР) Свердловской области, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.