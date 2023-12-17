В Первоуральске 14-летний школьник умер во время соревнований по боксу

По данным прокуратуры, юный боксер участвовал в состязаниях на протяжении двух дней и выигрывал все раунды. Но в финальном раунде он пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. На место происшествия приехала скорая помощь, однако по пути в больницу 14-летний боксер скончался. По данным Следственного комитета России (СКР) Свердловской области, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
По версии руководителя пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, подросток умер из-за сильного удара в печень. Подробности случившегося выясняют сотрудники местной полиции и следователи регионального СКР. По сведениям полковника Горелых, погибшего боксера звали Тимофей, он учился в восьмом классе первоуральской школы № 32. Подросток воспитывался в благополучной семье, его отец работает на местном заводе, а мать — самозанятая.
Сейчас устанавливаются причины, которые привели к случившейся трагедии, следователи изучают документацию о проверке допуска спортсменов к соревнованиям. «Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — рассказали в региональном СКР.
В открытом первенстве по боксу в Первоуральске участвовали 84 юных боксера из Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Красноуфимска.
Мария Шараева, Екатеринбург