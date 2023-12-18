Тертель: скоро начнется суд по теракту в Мачулищах

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Завершается следствие по делу об атаке на российский военный самолет на аэродроме Мачулищи, сообщил глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире СТВ.
«Вы знаете, в случае выявления по железной дороге попыток совершения терактов, Мачулищей, задержан и брошен их агент-террорист, кстати, следствие заканчивается скоро. Скоро начнется судебный процесс».
При этом он анонсировал, что КГБ на следующей неделе представит факты, связанные с задержанием боевиков, направлявшихся в Беларусь.
Иван Тертель уточнил, что они готовились украинскими спецслужбами. Причем боевиков инструктировали, что в случае, если они встретят в лесу женщину или ребенка, их нужно застрелить.
«Вот, пожалуйста, отношение украинской стороны к нашим братским отношениям», — констатировал он.
Теракт на аэродроме
В феврале текущего года стало известно, что российский самолет ДРЛО А-50 был атакован при помощи беспилотника на военном аэродроме в Мачулищах.
Белорусский лидер спустя некоторое время рассказал, что спецслужбы задержали агента украинских спецслужб и два десятка его сообщников.
В поисках виновников диверсии на военном объекте участвовали представители всех белорусских силовых ведомств. Отряд спецназа «Рысь» нашел подозреваемого в совершении теракта в Мачулищах.
В настоящее время задержанный Николай Швец сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 УК РБ «Акт терроризма, совершенный организованной группой».
Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до смертной казни.