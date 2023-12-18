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Тертель: скоро начнется суд по теракту в Мачулищах

Российский самолет дальней разведки был атакован при помощи беспилотника на белорусском военном аэродроме неподалеку от столицы в феврале текущего года.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Завершается следствие по делу об атаке на российский военный самолет на аэродроме Мачулищи, сообщил глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире СТВ.

«Вы знаете, в случае выявления по железной дороге попыток совершения терактов, Мачулищей, задержан и брошен их агент-террорист, кстати, следствие заканчивается скоро. Скоро начнется судебный процесс».

уточнил глава комитета госбезопасности.

При этом он анонсировал, что КГБ на следующей неделе представит факты, связанные с задержанием боевиков, направлявшихся в Беларусь.

Иван Тертель уточнил, что они готовились украинскими спецслужбами. Причем боевиков инструктировали, что в случае, если они встретят в лесу женщину или ребенка, их нужно застрелить.

«Вот, пожалуйста, отношение украинской стороны к нашим братским отношениям», — констатировал он.

Теракт на аэродроме

В феврале текущего года стало известно, что российский самолет ДРЛО А-50 был атакован при помощи беспилотника на военном аэродроме в Мачулищах.

Белорусский лидер спустя некоторое время рассказал, что спецслужбы задержали агента украинских спецслужб и два десятка его сообщников.

В поисках виновников диверсии на военном объекте участвовали представители всех белорусских силовых ведомств. Отряд спецназа «Рысь» нашел подозреваемого в совершении теракта в Мачулищах.

В настоящее время задержанный Николай Швец сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 УК РБ «Акт терроризма, совершенный организованной группой».

Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до смертной казни.