Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск “Запад” на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок “Мста-С” уничтожили замаскированные укрепленные позиции противника. До него всего восемь километров», — подчеркнули в ведомстве.
Подчеркивается, что кадры объективного контроля с беспилотников позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ.
В Минобороны также отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Расчеты работают по целям как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или уничтожения движущихся целей, таких как диверсионно-разведывательные группы противника, «Мста-С» выполняют боевые задачи с неподготовленных позиций.
«Поражаем противника. Уничтожаем скопление живой силы, опорные пункты, танки, боевые машины. Каждый в расчете все умеет, все может. Машина уже как дом второй. Гордимся Родиной, собой гордимся, людьми, которые нас ждут, любят и ценят. Поэтому это все придает нам сил», — сказал командир орудия с позывным «Свеча».
В министерстве добавили, что «Свечу» наградили медалью Суворова за уничтожение большого скопления личного состава и техники ВСУ.
В минувшее воскресенье Минобороны сообщило, что потери Украины на Купянском направлении составили свыше 50 человек. По данным ведомства, российские военные также ликвидировали БМП и две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе они также поразили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.