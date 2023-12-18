Разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны также отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Расчеты работают по целям как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или уничтожения движущихся целей, таких как диверсионно-разведывательные группы противника, «Мста-С» выполняют боевые задачи с неподготовленных позиций.