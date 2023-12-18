Во Владивостоке полицейские спасли подростка, выпавшего из окна квартиры

Старшие сержанты полиции Станислав Баранов и Евгений Плотников продемонстрировали высокий профессионализм, оказав помощь 16-летнему парню, который оказался в трудной ситуации. В районе улицы Окатовой полицейские обнаружили молодого человека, лежащего на асфальте и неспособного самостоятельно передвигаться. Безотлагательно приняв меры, они наложили на пострадавшего временные жгуты, чтобы предотвратить возможные осложнения.



Вскоре на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но до ее приезда сотрудники продолжали оказывать необходимую помощь. Под руководством медицинского персонала они аккуратно перевели пострадавшего на носилки и загрузили его в автомобиль скорой помощи. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение в кратчайшие сроки.



На данный момент подросток находится на стадии реабилитации, где получает необходимое медицинское лечение и профессиональную помощь. Его состояние стабилизировалось. Мать пострадавшего юноши выразила признательность и благодарность сотрудникам полиции за их вклад в спасение жизни ее сына.