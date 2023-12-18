В Иркутске прохожего заподозрили в угоне иномарки у авиационного мастера

Полицейские в Иркутске по горячим следам задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля у авиационного мастера. Позже выяснилось, что водитель припарковал иномарку около ТЦ, при этом не заперев дверь и оставив ключи в замке зажигания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По словам автомобилиста, он оставил машину на стоянке возле торгового центра в Ленинском районе, а затем отправился за покупками. Однако после возвращения из магазина своей иномарки он не обнаружил и сразу обратился за помощью в полицию.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Через несколько часов им удалось задержать предполагаемого угонщика. Им оказался 37-летний мужчина. Он пояснил, что проходя мимо парковки, обратил внимание на оставленную Toyota Wish, дверь которой была приоткрыта, а двигатель заведен. Подойдя ближе, мужчина заметил, что ключи зажигания находятся внутри, и сел в автомобиль. Затем отправился прятать машину в гараж, но спустя несколько часов к нему постучались полицейские.
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