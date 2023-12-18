В Иркутске прохожего заподозрили в угоне иномарки у авиационного мастера

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Через несколько часов им удалось задержать предполагаемого угонщика. Им оказался 37-летний мужчина. Он пояснил, что проходя мимо парковки, обратил внимание на оставленную Toyota Wish, дверь которой была приоткрыта, а двигатель заведен. Подойдя ближе, мужчина заметил, что ключи зажигания находятся внутри, и сел в автомобиль. Затем отправился прятать машину в гараж, но спустя несколько часов к нему постучались полицейские.