Жителей Приангарья стали «разводить» на желании сэкономить на коммуналке

Под занавес уходящего года телефонные аферисты изобрели новую схему обмана доверчивых граждан. Она связана с «перерасчетом за коммунальные услуги по итогам года», сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, люди стали получать сообщения в мессенджерах, соцсетях и на электронную почту от «управляющих компаний и коммунальных предприятий», в которых предлагается оплатить счета с большой скидкой:
«Например, в сообщении может говориться о том, что за квартиру за декабрь 2023 года необходимо заплатить не 10000 рублей, как обычно, а всего 3000 рублей».
Для этого надо просто перейти по указанной в письме ссылке. Вот только ведет она на фишинговый сайт, оформленный под форму оплаты коммунальных услуг.
Дальше — все просто: человек вводит свои данные, адрес проживания и реквизиты банковской карты для оплаты. И лишается денег.
«Будьте бдительны и предупредите родных и близких», — призывают прокуроры.