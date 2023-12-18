Десантники «Ланцетами» уничтожили две украинские САУ в районе Авдеевки

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Андреевки были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк украинских формирований на огневой позиции, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая успешно продвигаться нашим передовым подразделениям. Для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы “Ланцет” отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, входящего в состав Южной группировки войск», — говорится в сообщении.