Один погиб, другой отморозил ноги: в Иркутской области организовали операцию по спасению охотника

— Среди трех человек были отец, сын и их приятель. Они расположились в зимовье, но из-за перегрева печи там произошел пожар. Отец получил сильные ожоги и не мог двигаться. Охотники вспомнили, что неподалеку есть другой домик, они положили 52-летнего пострадавшего на носилки и отправились туда, — говорят в МЧС.