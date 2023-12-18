Один погиб, другой отморозил ноги: в Иркутской области организовали операцию по спасению охотника

Пожар в зимовье обернулся смертью одного охотника в Иркутской области. Оставшийся в живых сын погибшего ждет помощи спасателей. Трое мужчин отправились на охоту в 110 километрах от поселка Улькан в сторону деревни Карам. Однако, из-за сильных морозов решили не возвращаться домой, а переждать в зимовье. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Среди трех человек были отец, сын и их приятель. Они расположились в зимовье, но из-за перегрева печи там произошел пожар. Отец получил сильные ожоги и не мог двигаться. Охотники вспомнили, что неподалеку есть другой домик, они положили 52-летнего пострадавшего на носилки и отправились туда, — говорят в МЧС.
Через три дня мужчина с сильными ожогами скончался в зимовье, а сын сильно отморозил ноги пока добирался до хижины. Тогда было принято решение отправиться за помощью. Охотник, который не пострадал, на лыжах добрался до поселка и сообщил о случившемся. 17 декабря к месту происшествия направилась группа областных спасателей с проводником.
Как сообщают в МЧС, ситуация осложняется морозами и большой отдаленностью зимовья от населенного пункта. Группе нужно преодолеть около 70 км по лесовозной дороге и около 30 км — по бездорожью на снегоходах.
18 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в Казачинско-Ленском районе спасатели планируют подключить к работе вертолет МИ-8 МЧС России.