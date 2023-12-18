МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на южнодонецком направлении

«В рамках контрбатарейной борьбы, расчетами группировки уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Угледаре, гаубица Д-20 в Зеленом Поле, два минометных расчета в районах Старомайорского. Кроме этого, противник за сутки потерял 3 единицы автомобильной техники, 9 долговременных огневых точек и до 100 боевиков убитыми и ранеными», — сказал Гордеев.