Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российская авиация разбомбила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в заявлении.
Летчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Эти снаряды позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — заключили в министерстве.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки украинское войска потеряли на Краснолиманском направлении примерно 90 человек, а также бронированную машину и три автомобиля.