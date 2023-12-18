Мужчина в Хабаровском крае отправился в колонию за заражение женщины ВИЧ

— Когда женщина узнала, что она инфицирована, она пришла к нам за помощью и советом, может ли она обратиться с соответствующим заявлением в суд. Мы сообщили, что в соответствии с действующим законом она имеет на это полное право. Женщина подала иск по факту заражения ее ВИЧ-инфекцией, — прокомментировала специалист Центра АнтиСПИД, заведующая клинико-диагностическим отделением № 1 Екатерина Лойфман. Следствие и суд пришли к однозначному выводу: факт умышленного заражения женщины со стороны ВИЧ-инфицированного был установлен и доказан в ходе судебного разбирательства. Сам обвиняемый не отрицал того, что не сообщил женщине о наличии у него ВИЧ-инфекции.