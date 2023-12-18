Мужчина в Хабаровском крае отправился в колонию за заражение женщины ВИЧ

Житель Хабаровского края, зараженный ВИЧ-инфекцией, состоял в длительных отношениях с женщиной и скрывал от нее свой диагноз. О заражении потерпевшая узнала лишь во время планового медицинского обследования осенью 2022 года и сразу же встала на учет в краевой Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Также она обратилась в суд с исковым заявлением о привлечении партнера к уголовной ответственности, как единственного источника заражения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее подозреваемый длительное время находился на учете в хабаровском СПИД-центре и знал о наличии ВИЧ-инфекции. Однако он не хотел признавать обоснованность существования такой болезни и ассоциировать себя с ней. После нескольких лет пребывания на учете, мужчина отказался от лечения и наблюдения, а также не уведомил свою партнершу о своём диагнозе..
— Когда женщина узнала, что она инфицирована, она пришла к нам за помощью и советом, может ли она обратиться с соответствующим заявлением в суд. Мы сообщили, что в соответствии с действующим законом она имеет на это полное право. Женщина подала иск по факту заражения ее ВИЧ-инфекцией, — прокомментировала специалист Центра АнтиСПИД, заведующая клинико-диагностическим отделением № 1 Екатерина Лойфман. Следствие и суд пришли к однозначному выводу: факт умышленного заражения женщины со стороны ВИЧ-инфицированного был установлен и доказан в ходе судебного разбирательства. Сам обвиняемый не отрицал того, что не сообщил женщине о наличии у него ВИЧ-инфекции.
— На сегодняшний день мы отмечаем у женщины стабильно хорошее самочувствие, немаловажную роль здесь сыграло то, что потерпевшая достаточно оперативно обратилась за помощью, — добавила Екатерина Лойфман.