В одном из баров Актау произошла смертельная драка с участием экс-прокурора

«Около 04:00 часов 10 декабря в одном из заведений города произошла потасовка между Б. и бывшим сотрудником прокуратуры области. Вследствие драки Б. попал в больницу и скончался шесть дней спустя от полученных травм. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу сроком на два месяца. Ход расследования находится на контроле», — сообщили в надзорном органе.