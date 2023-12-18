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Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области в ближайшие четыре дня

Алматы. 18 декабря. КазТАГ — Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области в ближайшие четыре дня, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.
Источник: КазТАГ

«В период с 18 декабря по 21 декабря сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности», — говорится в сообщении.

На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

«В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега», — объяснили в ДЧС.