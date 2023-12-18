Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области в ближайшие четыре дня

«В период с 18 декабря по 21 декабря сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности», — говорится в сообщении.