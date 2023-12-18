Мэр Иркутска провел рабочее совещание на месте массового ДТП на Кайской горе

Столкновение 22 автомобилей произошло вечером 15 декабря из-за прорыва трубопровода на улице Чайковского, сообщает пресс-служба администрации города.
Участники совещания еще раз на месте восстановили хронологию событий. После поступления информации о коммунальной аварии специалисты МУП «Водоканал», МУП «Иркутскавтодор», МКУ Иркутска «Безопасный город», комитета по управлению Свердловским округом, ГИБДД перекрыли воду, ограничили движение на участке дороги, избежав тем самым увеличения количества пострадавших. Были проведены эвакуационные мероприятия, организованы пункты обогрева и питания, ликвидация наледи и посыпка дорожного полотна. К 3 часам утра субботы последствия прорыва воды и ДТП были устранены, движение по автодороге восстановлено.
«Сегодня мы с коллегами на месте тщательно проанализировали действия всех городских служб. Буквально поминутно восстановили, как развивались события в этот вечер. Такой анализ необходим для того, чтобы в будущем при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе мы смогли действовать еще более оперативно, — сказал Руслан Болотов. — Главное — вовремя получить сигнал. В данном случае между началом аварии и звонком в Единую дежурно-диспетчерскую службу прошло более получаса. Обращаюсь в том числе и к жителям: если вы видите чрезвычайную ситуацию, сразу звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу».
При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в ЕДДС по телефонам: 269−783, 520−112.