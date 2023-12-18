Мэр Иркутска провел рабочее совещание на месте массового ДТП на Кайской горе

«Сегодня мы с коллегами на месте тщательно проанализировали действия всех городских служб. Буквально поминутно восстановили, как развивались события в этот вечер. Такой анализ необходим для того, чтобы в будущем при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе мы смогли действовать еще более оперативно, — сказал Руслан Болотов. — Главное — вовремя получить сигнал. В данном случае между началом аварии и звонком в Единую дежурно-диспетчерскую службу прошло более получаса. Обращаюсь в том числе и к жителям: если вы видите чрезвычайную ситуацию, сразу звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу».