Kia всмятку: в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибла мама с двумя детьми

Ранее «ФедералПресс» писал, что пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Пермском крае. Чуть позже следователи назвали причину ЧП. Также «ФедералПресс» рассказывал о ДТП со школьным автобусом в Удмуртии и смертельном столкновении мусоровоза с бензовозом в Татарстане.