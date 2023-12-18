Kia всмятку: в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибла мама с двумя детьми

«Авария произошла днем 17 декабря на 139-м км дороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, 34-летняя женщина, которая была за рулем Kia, выехала на встречную полосу. Здесь она столкнулась с Chevrolet и грузовиком Volvo», — рассказали в полиции Пермского края.
В результате аварии водитель Kia и двое детей, которые находились в этой машине, погибли на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в том числе почему женщина выехал на встречку.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Пермском крае. Чуть позже следователи назвали причину ЧП. Также «ФедералПресс» рассказывал о ДТП со школьным автобусом в Удмуртии и смертельном столкновении мусоровоза с бензовозом в Татарстане.