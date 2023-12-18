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ГИБДД предупредила о возможных ограничениях движения в Самарской области

Движение грузового транспорта в Самарской области может быть ограничено из-за снегопада в понедельник.
Сейчас в Ричмонде: +11° 7 м/с 84% 739 мм рт. ст. +11°
Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает региональное ГИБДД.

В связи с ухудшением погоды областная Госавтоинспекция настоятельно рекомендовала автовладельцам «воздержаться от дальних поездок без острой необходимости». Также автомобилистам региона рекомендовано заранее позаботиться о месте стоянки транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения.

Для избежания аварии следует «не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров», напоминает областная ГИБДД. В воскресенье региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС объявило в регионе желтый уровень опасности. В Самарской области местами ожидается юго-западный ветер 15−18 м/с и метель.

Георгий Портнов.

ГИБДД