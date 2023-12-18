ГИБДД предупредила о возможных ограничениях движения в Самарской области

Об этом сообщает региональное ГИБДД.



В связи с ухудшением погоды областная Госавтоинспекция настоятельно рекомендовала автовладельцам «воздержаться от дальних поездок без острой необходимости». Также автомобилистам региона рекомендовано заранее позаботиться о месте стоянки транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения.



Для избежания аварии следует «не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров», напоминает областная ГИБДД. В воскресенье региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС объявило в регионе желтый уровень опасности. В Самарской области местами ожидается юго-западный ветер 15−18 м/с и метель.



Георгий Портнов.