Забил ногами и задушил: хабаровчанин убил случайного прохожего во время застолья

В Хабаровске осудили 28-летнего молодого человека за зверское убийство. Приговор ему зачитали в Железнодорожном районном суде.
Все произошло в марте этого года. Компания мужчин выпивала у теплотрассы неподалеку от улицы 65-летия Победы. К ним присоединился случайный прохожий, и это решение стало для него ошибкой всей жизни в прямом смысле. Он-то и стал жертвой разъяренного молодого человека. Между участниками мероприятия случился конфликт, правда, что стало его причиной, не сообщается.
— Обвиняемый в ходе конфликта нанес руками, ногами и тупым твердым предметом не менее 17 ударов в различные части тела, а также сдавил органы шеи потерпевшего руками. Мужчина скончался на месте происшествия от удушения, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Виновника отправили в колонии строгого режима на восемь лет.