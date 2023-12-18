Забил ногами и задушил: хабаровчанин убил случайного прохожего во время застолья

Все произошло в марте этого года. Компания мужчин выпивала у теплотрассы неподалеку от улицы 65-летия Победы. К ним присоединился случайный прохожий, и это решение стало для него ошибкой всей жизни в прямом смысле. Он-то и стал жертвой разъяренного молодого человека. Между участниками мероприятия случился конфликт, правда, что стало его причиной, не сообщается.