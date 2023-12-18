«Найден, жив!»: в Уфе поиски 10-летнего пропавшего мальчика обрели счастливый конец

Действовать было необходимо быстро, говорят добровольцы, ведь на улице уже стемнело и очень холодно. Пока печатаются ориентировки и группа коротких прозвонов связывается с больницами, старшая по поиску Инна с позывным «Майор Гром» уже назначает место и время для штаба выезда.