«Найден, жив!»: в Уфе поиски 10-летнего пропавшего мальчика обрели счастливый конец

В Уфе в минувшую субботу развернулись масштабные поиски 10-летнего мальчика. Школьник ушел из дома 16 декабря и не вернулся.
В столице Башкирии десятки волонтеров, сотрудники правоохранительных органов и добровольцев весь вечер и ночь искали юного уфимца, пока не стало известно, что ребенка нашли. Подробности поисковых работ рассказали волонтеры «Лиза Алерт».
Действовать было необходимо быстро, говорят добровольцы, ведь на улице уже стемнело и очень холодно. Пока печатаются ориентировки и группа коротких прозвонов связывается с больницами, старшая по поиску Инна с позывным «Майор Гром» уже назначает место и время для штаба выезда.
— Треки перекрывают километр за километром, ребята после закрытия своих задач возвращаются в штаб за новыми, несмотря на холод и усталость. Всё это время мы на связи с родственниками и полицией, — рассказала Инна.
Однако в 11 утра приходит радостная новость: мальчика нашли. Его обнаружил полицейский, который встретил школьника на улице. В отделение полиции сразу же выехала мама, а штаб закончил свою работу.
Причины и обстоятельства, почему ребенок ушел из дома и не вернулся, не называются.