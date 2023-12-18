В Самаре трамвай сошел с рельсов на улице Ново-Садовая

Утром в понедельник, 18 декабря 2023 года, в Самаре произошла очередная неприятность с участием общественного транспорта. На улице Ново-Садовая трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщил департамент транспорта.
По полученным данным, на путях не удержался вагон трамвая № 5 в районе остановки «Университет/Глазная больница» в направлении «Постникова оврага». Из-за происшествия движение трамваев на этом участке оказалось парализовано. Из-за чего трамвай сошел с рельсов, пока неизвестно. Сейчас специалисты работают на месте ЧП.
Напомним, также утром в понедельник, 18 декабря, в объезд пустили четыре городских автобусов в Самаре из-за ДТП. Речь идет об автобусных маршрутах № 6,8,21 и 38. Они отправились по ул. Воронежская, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная в направлении ул. Победы.