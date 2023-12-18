В Самаре трамвай сошел с рельсов на улице Ново-Садовая

По полученным данным, на путях не удержался вагон трамвая № 5 в районе остановки «Университет/Глазная больница» в направлении «Постникова оврага». Из-за происшествия движение трамваев на этом участке оказалось парализовано. Из-за чего трамвай сошел с рельсов, пока неизвестно. Сейчас специалисты работают на месте ЧП.