Длительное ожидание скорой для годовалой девочки в Новосибирске проверит СК

Напомним, мама девочки рассказала, что вызвала скорую помощь, когда у дочери поднялась температура. Но те отказались ехать на вызов. Когда скорая все же приехала, ребенку было совсем плохо. Малышка потеряла сознание у мамы на руках. Девочку забрали в реанимацию. Она находится там до сих пор.