Длительное ожидание скорой для годовалой девочки в Новосибирске проверит СК

Следственный комитет проводит проверку после ЧП с годовалой девочкой в Новосибирске. По словам матери, к ребенку с высокой температурой, которому было плохо, слишком долго не приезжала скорая помощь.
— По факту случившегося проводится уголовно-процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента. После проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, мама девочки рассказала, что вызвала скорую помощь, когда у дочери поднялась температура. Но те отказались ехать на вызов. Когда скорая все же приехала, ребенку было совсем плохо. Малышка потеряла сознание у мамы на руках. Девочку забрали в реанимацию. Она находится там до сих пор.