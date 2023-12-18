Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному в Приморье амурскому тигру

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек — РИА Новости. Специалисты по итогам обследования амурского тигра, таскавшего собак в селе в Приморье, выяснили, что у него ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Минлесхоз Приморья 17 декабря сообщил, что в районе села Дмитриевка поймали тигра, которого не удавалось отогнать от населенного пункта, — там он нападал на собак. Это оказался молодой самец весом 150−170 килограммов. Арамилев сообщал РИА Новости, что в совокупности тигр задавил пять собак, в том числе это произошло по вине хозяев, которые не прислушались к рекомендациям закрывать псов на ночь, пока шла операция по поимке хищника. Зверя доставили в центр реабилитации тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка.
«Установлено, что у тигра ограничена подвижность суставов передних конечностей, на одной точно есть последствия перелома. Ограниченность подвижности может быть следствием травмы либо заболевания», — сказал собеседник агентства.
«Взяты анализы. Последствия проблем с конечностями серьезные, и речи о возвращении в дикую природу тигра не идет. Он останется в реабилитационном центре. Сейчас важно сохранить жизнь тигру. Если две недели назад инспекторы охотнадзора отмечали, что активно передвигался, хоть и хромал, то сейчас это прогрессирует. Ему сложно передвигаться даже в условиях вольера. Есть угроза жизни, так как причину (проблем с лапами) мы пока не знаем», — отметил Арамилев.
Он также рассказал, что так как сложности есть сразу с двумя конечностями, вероятно, это не последствия травмы. С другой стороны, травмы сразу двух лап возможны, например, при попадании под машину.
«Мы проведем дополнительные исследования. Тигр не выглядит исхудавшим. Причина его прихода в село — не нехватка кормовой базы, а проблемы с передними конечностями. При ограниченной подвижности хищник не может охотиться на копытных», — добавил собеседник.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.