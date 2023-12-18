Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному в Приморье амурскому тигру

«Взяты анализы. Последствия проблем с конечностями серьезные, и речи о возвращении в дикую природу тигра не идет. Он останется в реабилитационном центре. Сейчас важно сохранить жизнь тигру. Если две недели назад инспекторы охотнадзора отмечали, что активно передвигался, хоть и хромал, то сейчас это прогрессирует. Ему сложно передвигаться даже в условиях вольера. Есть угроза жизни, так как причину (проблем с лапами) мы пока не знаем», — отметил Арамилев.