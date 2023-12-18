Бывшего главу Жигулевска МВД объявило в федеральный розыск

Независимые источники «Обозрения» рассказали о том, что в подконтрольных Курылину тольяттинских дилерских центрах прошли обыски. Подтвердить или опровергнуть эту информацию «Обозрение» не может, так как Курылин рассказал изданию только то, что находится за пределами России в отпуске.