Бывшего главу Жигулевска МВД объявило в федеральный розыск

Бывший глава Жигулевска Александр Курылин, занимавший должность мэра с июня 2008 по июнь 2013 года, объявлен в федеральный розыск, сообщают 63.ru и «Обозрение» со ссылкой на картотеку МВД России.
Александр Курылин находится в федеральном розыске по статье УК РФ, по какой именно, не уточняется.
Курылин в разные годы занимал должности директора по поставкам автомобилей и запчастей и техническому обслуживанию АО «АвтоВАЗ», первого вице-мэра Тольятти, сейчас занимается бизнесом, связанным с торговлей автомобилями в Тольятти и Ульяновске.
Независимые источники «Обозрения» рассказали о том, что в подконтрольных Курылину тольяттинских дилерских центрах прошли обыски. Подтвердить или опровергнуть эту информацию «Обозрение» не может, так как Курылин рассказал изданию только то, что находится за пределами России в отпуске.
Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что Курылин подал на него в суд за пост депутата о том, что бизнесмен якобы пытался дать ему взятку через знакомого юриста.