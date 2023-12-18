Отреагировали сразу: депутат из Зеленодольска предложил поместить погибающего в нищете ветерана Афгана в приют

После выхода материала «КП-Казань» о живущем в нищете участнике афганской войны мэр Зеленодольска поручил незамедлительно разобраться в ситуации. Уже на следующее утро в квартиру к Евгению Шапкину выехали представители соцзащиты, исполкома, МЧС, МВД и медики. Мужчину госпитализировали в ЦРБ для обследования, власти обещают помочь обустроить его дальнейшую судьбу.
Обнищал до крайности
Как рассказала «Комсомолке» начальник отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации Зеленодольского района Регина Чибрикова, профильные службы нанесли визит ветерану и проверили его жилищные условия. Информация о том, что фронтовик проживает в условиях крайней нищеты и антисанитарии, подтвердилась. Также в ходе проверки было установлено, что Евгений Шапкин нуждается в срочной госпитализации из-за травмы шейки бедра.
— Я лично выезжала туда и выяснила, что у мужчины задолженность по коммунальным платежам в размере 520 000 рублей. По этой причине, ему отключили все инженерные коммуникации. Квартира в ужасном состоянии, поэтому будет поставлен вопрос о ремонте жилого помещения и погашении долгов по коммуналке, — прокомментировала Регина Чибрикова. — Также было принято совместное решение положить ветерана в стационар ЦРБ для профильного обследования.
По словам Чибриковой, в соцзащите не знали, что происходит в жизни афганца — сигнал тревоги никто из родных, друзей и жильцов дома не подавал. Однако теперь будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы наладить условия жизни участника войны. Ситуацию взял под свой контроль мэр города Михаил Афанасьев.
— Вопиющая ситуация! О таких случаях мы должны узнавать не из СМИ, уважаемые руководители, а лично от вас! Ветерана на произвол судьбы не бросим, поддержка будет оказана. Нужно решить вопрос в кратчайшие сроки, — заявил Афанасьев.
Пока Евгений Шапкин проходит обследование в ЦРБ, в мэрии уже распорядились установить замок на дверь его квартиры, чтобы туда не проникли посторонние. Между тем, в соцзащите отказались комментировать ситуацию. Вместо этого, предложили обратиться к министру.
— Я не уполномочена давать комментарии! Мною был составлен подробный отчет министру, вот к нему и обращайтесь, — заявила начальник отдела социальной защиты в Зеленодольском районе Ольга Волчкова.
Валялся около подъезда
Со слов отца ветерана Ивана Шапкина, сын получил ранение ноги еще в Афганистане. После этого ему в бедро была установлена титановая пластина. Спустя некоторое время Евгений упал и ударился бедром. В результате шуруп выкрутился из пластины. Теперь из ноги мужчины торчит жестянка.
— В июне сына положили в ЦРБ, где всего лишь сделали перевязку. А потом на скорой подвезли к дому и вышвырнули на улицу. Он же не может ходить, а медики не захотели поднимать наверх. Так и провалялся там весь день, пока соседи его не обнаружили и не затащили в квартиру, — вспоминает Иван.
Также пенсионер рассказал, что в молодости у его сына была семья, но еще в 90-х они с женой развелись и не поддерживают общение. Сейчас Евгению 54 года, пока ему не положена пенсия. Таким образом, единственный источник его дохода — афганские пособия в размере 4000 рублей в месяц. Но их за него получает отец, который, по мнению соседа Романа, отобрал карту у сына.
— Ничего я не отбирал! Он сам отдал мне карту, так как не может передвигаться и покупать себе продукты. Я хожу к нему домой и кормлю через день, — заявил Иван.
Пенсионер рассказал, что квартира Евгения уже много лет находится в таком ужасном состоянии. Афганец проживает в ней около 25 лет, и до травмы ноги периодически уезжал на заработки. Во время его отсутствия в жилье собирались бомжи, поскольку на двери не было замка. Благо, теперь он там висит, а ключи были переданы Шапкину-старшему.
Боевое братство против приюта
83-летний отец не может забрать сына к себе домой, поскольку сам едва передвигается и живет в скромных условиях. Зато оказать помощь вызвался предприимчивый депутат горсовета Зеленодольска Ильяс Гимадов, предложив поместить афганца-фронтовика в приют.
— Для мужчины уже подобрали место в благотворительном центре «Приют человека», — сказано в телеграм канале «Официальный Зеленодольск».
Узнав об этом, неравнодушные соседи забили тревогу. Против определения афганца в приют выступили и люди из боевого братства. Так, одним из ярых противников оказался ветеран второй чеченской кампании Роман, который крайне обеспокоен дальнейшей судьбой Евгения.
— Сдается мне, что никто не будет оплачивать ему коммуналку. Боюсь, что Евгения поместят в приют и под шумок отберут квартиру. Да и словам отца я не верю! Женя по двое суток сидел голодный, пока я не приходил и не кормил его, — возмутился Роман.
Напоследок мужчина заявил, что боевое братство будет добиваться того, чтобы Евгения Шапкина никуда не забирали, ведь у него есть своя квартира и он должен жить в ней.
— Властям необходимо сделать там капитальный ремонт, оплатить коммунальные долги и привести здоровье ветерана в норму. Очень надеюсь, что этот случай станет прецедентом для остальных ветеранов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.