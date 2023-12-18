Отреагировали сразу: депутат из Зеленодольска предложил поместить погибающего в нищете ветерана Афгана в приют

— В июне сына положили в ЦРБ, где всего лишь сделали перевязку. А потом на скорой подвезли к дому и вышвырнули на улицу. Он же не может ходить, а медики не захотели поднимать наверх. Так и провалялся там весь день, пока соседи его не обнаружили и не затащили в квартиру, — вспоминает Иван.