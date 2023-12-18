Тело мужчины обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Тело 35-летнего мужчины обнаружили жилом доме по улице Землячки Сормовского района города Нижнего Новгорода 17 декабря. По факту его гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).



При осмотре тела следователи не обнаружили явных следов криминального характера. Не исключено, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Дом, где произошла трагедия, оборудован газовым котлом. Кроме того, супругу погибшего госпитализировали с признаками отравления угарным газом.



Для определения точных причин смерти назначены судебные экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Напомним, ночью 17 декабря в Ленинском районе произошел пожар. На месте происшествия найдены тела двух человек.