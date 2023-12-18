В Петриковском районе по вине пьяного водителя погиб человек и двое травмированы. Суд вынес приговор

Приговором суда мужчина признан виновным. На основании ч.4 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на семь лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.