В Петриковском районе по вине пьяного водителя погиб человек и двое травмированы. Суд вынес приговор

По данным суда, нетрезвый водитель не уступил дорогу имеющему преимущественное право проезда перекрестка автомобилю. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение. Водитель легкового автомобиля получил травмы, от которых скончался. Тяжкие телесные повреждения причинены двум пассажирам, включая ребенка 2019 года рождения.
Автомобилисту было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 317 УК. На суде мужчина признал вину и чистосердечно раскаялся.
Приговором суда мужчина признан виновным. На основании ч.4 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на семь лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.
В пользу супруги погибшего постановлено взыскать с обвиняемого Br90тыс. в возмещение морального вреда. В пользу потерпевшей пассажирки виновный должен возместить Br5 тыс. морального вреда и Br789,35 материального вреда.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.