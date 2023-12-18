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Автосервис разгорелся на 220 «квадратов» в Пушкинском районе Петербурга

Пожарные тушили мощный огонь на автосервисе в Петербурге.
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге произошел мощный пожар в здании автосервиса. Инцидент случился рано утром 18 декабря в Пушкинском районе на шоссе Подбельского. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

— В автосервисе загорелся бокс. Сообщение об этом поступило в 6:40. Пламя охватило участок площадью 220 квадратных метров, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные боролись с огнем примерно два часа. Пламя удалось ликвидировать в 8:13. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место случившегося выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Напомним, в Петербурге в мощном пожаре на Малом Резвом острове погиб один человек. Там полыхало административно-производственное здание. Причины возгорания пока не известны.

пожары
МЧС