Автосервис разгорелся на 220 «квадратов» в Пушкинском районе Петербурга

Пожарные боролись с огнем примерно два часа. Пламя удалось ликвидировать в 8:13. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место случившегося выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.