Автосервис разгорелся на 220 «квадратов» в Пушкинском районе Петербурга

В Петербурге произошел мощный пожар в здании автосервиса. Инцидент случился рано утром 18 декабря в Пушкинском районе на шоссе Подбельского. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.
— В автосервисе загорелся бокс. Сообщение об этом поступило в 6:40. Пламя охватило участок площадью 220 квадратных метров, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Пожарные боролись с огнем примерно два часа. Пламя удалось ликвидировать в 8:13. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место случившегося выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Напомним, в Петербурге в мощном пожаре на Малом Резвом острове погиб один человек. Там полыхало административно-производственное здание. Причины возгорания пока не известны.