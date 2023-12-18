В Волгограде военнослужащие не смогли откупиться от возвращения на СВО

Пятерым военнослужащим вынес приговор Волгоградский гарнизонный суд. Мужчины попытались откупиться от возвращения в зону специальной военной операции на Украине, сообщает kommersant.ru. Взятки они передали и. о. командира батальона.
Двоим в качестве наказания суд назначил штрафы. Одному из них удалось доказать, что он сначала передал деньги, а затем попросил вернуть, поскольку во взятке отпала необходимость — его оставили в части, а не вернули в зону СВО. Двоим назначили условное наказание сроком на три года и штрафы — в полмиллиона и 750 тыс. рублей соответственно.
И только одному назначили реальный срок. Владислава Колганова приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в 750 тыс. рублей. В Южном окружном военном суде уже оставили его апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в силу. Адвокат Колганова намерен намерении подать кассационную жалобу.