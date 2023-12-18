«Попали на все камеры, звонили с оскорблениями»: Неизвестные залили пеной двери двух военкоров в Петербурге

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах двух похожих преступлений. Неизвестные залили пеной две квартиры в Приморском и Красносельском районах. Оказалось, что там прописаны военные корреспонденты Дмитрий Стешин и Роман Сапоньков. Кто и зачем это сделал, пока не известно. Все случилось 17 декабря. Информацию подтвердил источник Spb.kp.ru. Сами военкоры написали об этом в своих телеграм-каналах. В ситуации разбирается полиция.