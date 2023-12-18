«Попали на все камеры, звонили с оскорблениями»: Неизвестные залили пеной двери двух военкоров в Петербурге

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах двух похожих преступлений. Неизвестные залили пеной две квартиры в Приморском и Красносельском районах. Оказалось, что там прописаны военные корреспонденты Дмитрий Стешин и Роман Сапоньков. Кто и зачем это сделал, пока не известно. Все случилось 17 декабря. Информацию подтвердил источник Spb.kp.ru. Сами военкоры написали об этом в своих телеграм-каналах. В ситуации разбирается полиция.
— В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Полицейские принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников, — говорится в сообщении «МВД Медиа».
По предварительной информации, Дмитрий Стешин уже давно не проживает по адресу, который попал к преступникам. Вероятно, они достали данные из слитых документов.
— Мне сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере, из данных старого паспорта, — сообщил Стешин в своем телеграм-канале.
Никто из мужчин в происшествии не пострадал, их даже не было дома. Сейчас военкоры работают на спецоперации. Сапонькову, помимо такого поступка, позвонили по телефону и наговорили оскорблений.
— Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждем, когда приедут, — написал военкор.
На данный момент, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.