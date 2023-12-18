В Геленджике женщина залезла на главную городскую елку.

Напомним, житель Кубани залез на трансформаторную подстанцию, убегая от «полицейских». На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что дебошир залез на подстанцию, и убедили его спуститься. Тогда мужчина рассказал, что под действием запрещенных веществ ему показалось, что окружили правоохранители. Пытаясь скрыться от полицейских, житель и полез на установку.