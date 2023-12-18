Машина скорой помощи застряла в сугробе в нижегородском ЖК «Новая Кузнечиха»

Машина скорой помощи застряла в сугробе в ЖК «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел в темное время суток 17 декабря. На опубликованных кадрах видно, как спецавтомобиль вытаскивает пожарная машина.
Ранее мы писали, что 306 дел возбудили из-за некачественной уборки снега в областном центре. Наибольшее число из них завели в трех районах: Нижегородском, Советском и Московском. Штраф для нарушителей составит примерно 40 000 рублей.
Напомним, что 500 единиц техники задействовали в Нижнем Новгороде для уборки снега. В городе работают 3500 дворников и дорожников.