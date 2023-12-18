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В Ташкенте произошло почти 100 ДТП с участием автобусов, ⅓ из них по вине водителей городского транспорта

В транспортной компании проанализировали деятельность водителей пассажирских автобусов за прошедшие 11 месяцев.
В Ташкенте произошло почти 100 ДТП с участием автобусов, &frac13; из них по вине водителей городского транспорта
Источник: Ко Дну

В столице состоялось совещание с участием председателя правления АО «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева, начальника УБДД ГУВД Ташкента Рафикжона Жалилова, а также членов межведомственного оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.

На совещании были проанализированы причины 94 ДТП с участием автобусов за прошедшие 11 месяцев.

Отмечается, что 34 ДТП произошли по вине водителей автобусов, о чем свидетельствуют видеокадры, решения о наложении штрафов на водителей городского транспорта за нарушение ПДД.

Также на мероприятии были изучены обращения граждан, даны указания водителям и билетерам быть вежливыми с пассажирами на маршруте, строго соблюдать правила пассажирских перевозок, не пользоваться мобильным телефоном во время движения.

В завершение встречи 11 водителей автобусов, удостоенных положительных отзывов пассажиров, а также отмеченных по специальным QR-кодам, размещенным в автобусах, были награждены почетной грамотой председателя правления, а также премией.