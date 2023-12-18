В Ташкенте произошло почти 100 ДТП с участием автобусов, ⅓ из них по вине водителей городского транспорта

В столице состоялось совещание с участием председателя правления АО «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева, начальника УБДД ГУВД Ташкента Рафикжона Жалилова, а также членов межведомственного оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.
На совещании были проанализированы причины 94 ДТП с участием автобусов за прошедшие 11 месяцев.
Отмечается, что 34 ДТП произошли по вине водителей автобусов, о чем свидетельствуют видеокадры, решения о наложении штрафов на водителей городского транспорта за нарушение ПДД.
Также на мероприятии были изучены обращения граждан, даны указания водителям и билетерам быть вежливыми с пассажирами на маршруте, строго соблюдать правила пассажирских перевозок, не пользоваться мобильным телефоном во время движения.
В завершение встречи 11 водителей автобусов, удостоенных положительных отзывов пассажиров, а также отмеченных по специальным QR-кодам, размещенным в автобусах, были награждены почетной грамотой председателя правления, а также премией.