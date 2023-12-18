В Севастополе на «зебре» сбили женщину

«66-летний водитель, управляя автомобилем “ВАЗ”, совершил наезд на женщину 75 лет, на нерегулируемом пешеходном переходе, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля», — уточнили обстоятельства ДТП в ведомстве.