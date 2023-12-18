В Севастополе на «зебре» сбили женщину

По данным УМВД, авария произошла в понедельник в 7.10 утра на улице Николая Музыки, в районе дома 29-Б.
«66-летний водитель, управляя автомобилем “ВАЗ”, совершил наезд на женщину 75 лет, на нерегулируемом пешеходном переходе, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля», — уточнили обстоятельства ДТП в ведомстве.
Женщина госпитализирована с различными травмами. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не выявлено. Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.