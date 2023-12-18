Стала известна причина отключения электричества в Сормовском районе

Жители двух поселков в Сормовском районе в ночь на 17 декабря остались без света из-за повреждения кабеля, подключенного к подстанции «Высоково». Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГЖД — филиала ОАО «РЖД».