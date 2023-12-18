Стала известна причина отключения электричества в Сормовском районе

Жители двух поселков в Сормовском районе в ночь на 17 декабря остались без света из-за повреждения кабеля, подключенного к подстанции «Высоково». Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
При этом сам кабель принадлежит одной из сторонних организаций. Из-за произошедшего сработала система защиты и произошло аварийное отключение. Специалисты восстановили электроснабжение в короткий срок.
Напомним, жители поселков Высоково и Дубравный перед отключением света услышали два хлопка и увидели вспышку света.