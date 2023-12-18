Полицейские выясняют детали драки в Казани из-за замечания на парковке

Сообщение о конфликте появилось накануне в местных Telegram-каналах. Автор публикации указал, что один из жильцов дома частенько ставил свой автомобиль не по правилам парковки. Когда ему в очередной раз сделали замечание, мужчина разозлился и вызвал своих товарищей.