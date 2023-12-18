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Парень и девушка пострадали в Братске, пытаясь потушить загоревшийся автомобиль

Молодой человек и девушка в Братске отравились угарным газом, когда пытались потушить загоревшийся автомобиль. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в отделе надзорной деятельности по Братску и Братскому району ГУ МЧС России по Иркутской области.
Источник: МЧС РФ

Инцидент произошёл рано утром 15 декабря. На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля, который был припаркован в одном из дворов по улице Солнечной.

По прибытию к месту вызова первого пожарного подразделения установлено, что горит подкапотное пространство автомобиля Toyota Corona, — уточнили в отделе надзорной деятельности.

Пожарные быстро потушили возгорание на площади 1 квадратный метр. Позже в «Городскую больницу № 3» за медицинской помощью обратились парень и девушка. Они рассказали, что пытались самостоятельно потушить автомобиль и отравились угарным газом.

Что стало причиной возгорания автомобиля, выясняют специалисты.

пожары