Парень и девушка пострадали в Братске, пытаясь потушить загоревшийся автомобиль

Инцидент произошёл рано утром 15 декабря. На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля, который был припаркован в одном из дворов по улице Солнечной.
По прибытию к месту вызова первого пожарного подразделения установлено, что горит подкапотное пространство автомобиля Toyota Corona, — уточнили в отделе надзорной деятельности.
Пожарные быстро потушили возгорание на площади 1 квадратный метр. Позже в «Городскую больницу № 3» за медицинской помощью обратились парень и девушка. Они рассказали, что пытались самостоятельно потушить автомобиль и отравились угарным газом.
Что стало причиной возгорания автомобиля, выясняют специалисты.