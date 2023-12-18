Парень и девушка пострадали в Братске, пытаясь потушить загоревшийся автомобиль

Молодой человек и девушка в Братске отравились угарным газом, когда пытались потушить загоревшийся автомобиль. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в отделе надзорной деятельности по Братску и Братскому району ГУ МЧС России по Иркутской области.