«Чудом никто не пострадал»: в Воронеже лавина снега обрушилась с крыши возле «Спартака»

В центре Воронежа с крыши дома № 14 на площади Ленина, расположенного рядом с кинотеатром «Спартак», сошла настоящая снежная лавина. По словам очевидцев, снежные массы обрушились на остановочный павильон, под крышей которого стояли люди. Информация об этом появилась в социальных сетях утром в понедельник, 18 декабря.
— Чудом никто не пострадал. Остановка теперь разбита из-за попадания снега и металлической конструкции, вероятно, слетевшей с крыши дома. Передвигаться по Воронежу теперь все равно что играть в русскую рулетку, — написал очевидец и опубликовал видео с места ЧП в соцсетях.
Корреспондент обратился за комментарием в УК Центрального района, обслуживающую эту пятиэтажку. В здании, помимо прочего, располагается областной Дом журналистов. РИА «Воронеж» сообщало, что в ЖК на Московском проспекте падающие с крыш снежные массы стали причиной нескольких неприятных инцидентов. В одном случае были повреждены автомобили, а в другом — сломана лавочка.
Но, помимо этого, огромный снежный пласт упал прямо на человека, который прогуливался с собакой. А накануне, 17 декабря, в самом центре Воронежа снег с крыши дома упал на женщину — пострадавшую увезли на скорой помощи. Мэр Воронежа Вадим Кстенин вчера провел совещание с управами районов и поручил им напомнить УК об ответственности за содержание крыш. В связи с потеплением сходы снега могут стать массовыми.
— Напоминаю обслуживающим жилье и иные здания организациям, что содержание кровель — это их святая обязанность. В случае схода снега или наледи с крыши с трагическими последствиями — травматизмом или, не дай Бог, гибелью людей — придется нести ответственность вплоть до уголовной.