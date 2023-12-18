«Чудом никто не пострадал»: в Воронеже лавина снега обрушилась с крыши возле «Спартака»

Но, помимо этого, огромный снежный пласт упал прямо на человека, который прогуливался с собакой. А накануне, 17 декабря, в самом центре Воронежа снег с крыши дома упал на женщину — пострадавшую увезли на скорой помощи. Мэр Воронежа Вадим Кстенин вчера провел совещание с управами районов и поручил им напомнить УК об ответственности за содержание крыш. В связи с потеплением сходы снега могут стать массовыми.