Житель Новосибирска расправился с женихом прямо на свадьбе

«Обвинение в убийстве предъявлено 30-летнему жителю Новосибирской области. Уголовное дело уже направлено в Коченевский районный суд», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что трагический инцидент произошел во время свадебного застолья еще 29 сентября. Между женихом и приглашенным гостем произошел конфликт. В результате гость нанес молодожену несколько ударов ножом, от которых тот умер в больнице.
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в подмосковном городе Пушкино 10 человек оказались задержаны после стрельбы на свадьбе. По предварительным данным, перестрелка произошла недалеко от жилых домов.