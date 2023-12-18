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Молодой человек, попавший в Москве под поезд, выжил

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Молодой человек, попавший под поезд на станции Курьяново Московской железной дороги (МЖД), жив и идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил источник.
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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 4 декабря, но публикации о нем начали появляться в СМИ и Telegram-каналах только 14 декабря. Согласно этим сообщениям, подросток «попал под электричку из-за того, что дурачился на платформе с друзьями», и погиб.

«Пострадавший 2005 года рождения был госпитализирован в больницу имени Иноземцева. Переломы ноги и таза. Состояние стабильное», — сказал собеседник агентства.

В МЖД в беседе с ТАСС подтвердили инцидент. «4 декабря в 15:34 на остановочном пункте Курьяново в результате грубого нарушения правил безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре был травмирован поездом человек. МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре», — сказал сотрудник пресс-службы Московской железной дороги.

несчастный случай