Молодой человек, попавший в Москве под поезд, выжил

Инцидент произошел 4 декабря, но публикации о нем начали появляться в СМИ и Telegram-каналах только 14 декабря. Согласно этим сообщениям, подросток «попал под электричку из-за того, что дурачился на платформе с друзьями», и погиб.
«Пострадавший 2005 года рождения был госпитализирован в больницу имени Иноземцева. Переломы ноги и таза. Состояние стабильное», — сказал собеседник агентства.
В МЖД в беседе с ТАСС подтвердили инцидент. «4 декабря в 15:34 на остановочном пункте Курьяново в результате грубого нарушения правил безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре был травмирован поездом человек. МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре», — сказал сотрудник пресс-службы Московской железной дороги.