Медики рассказали о состоянии ребенка, найденного в сугробе в Екатеринбурге

По данным свердловского минздрава, новорожденный ребенок, которого на минувшей неделе нашли в сугробе на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, остается в тяжелом, но стабильном состоянии.
«Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных областной детской клинической больницы», — говорится в сообщении минздрава Свердловской области.
Напомним, младенческий плач услышал под окнами многоэтажки на улице Краснофлотцев один из местных жителей, возвращавшийся в пятом часу утра домой. Сотрудники полиции оперативно установили 20-летнюю мать мальчика, родившую в домашних условиях. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.