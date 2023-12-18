Автомобилистов предупредили о сложных условиях на трассе М-4 в Воронежской области

Днем в понедельник, 18 декабря, на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области ожидается снег при околонулевой температуре.
В связи с этим водителей просят быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, не спешить и соблюдать увеличенную дистанцию.
Предупреждение для автомобилистов опубликовали в госкомпании «Автодор». В самой столице Черноземья сегодня с утра фиксировали 10-балльные пробки. Из-за заторов оказались сорваны графики движения автобусов, следующих по направлению из Борового и Отрожки в центр города.
В Воронеже на наступившей рабочей неделе прогнозируют теплую погоду. Ежедневно столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки.