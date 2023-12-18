Автомобилистов предупредили о сложных условиях на трассе М-4 в Воронежской области

Предупреждение для автомобилистов опубликовали в госкомпании «Автодор». В самой столице Черноземья сегодня с утра фиксировали 10-балльные пробки. Из-за заторов оказались сорваны графики движения автобусов, следующих по направлению из Борового и Отрожки в центр города.