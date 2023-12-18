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Автомобилистов предупредили о сложных условиях на трассе М-4 в Воронежской области

Ожидается снег при околонулевой температуре.
Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 94% 739 мм рт. ст. +11°

Днем в понедельник, 18 декабря, на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области ожидается снег при околонулевой температуре.

В связи с этим водителей просят быть внимательными за рулем, избегать резких маневров, не спешить и соблюдать увеличенную дистанцию.

Предупреждение для автомобилистов опубликовали в госкомпании «Автодор». В самой столице Черноземья сегодня с утра фиксировали 10-балльные пробки. Из-за заторов оказались сорваны графики движения автобусов, следующих по направлению из Борового и Отрожки в центр города.

В Воронеже на наступившей рабочей неделе прогнозируют теплую погоду. Ежедневно столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки.