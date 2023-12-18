В Славгородском районе из-за снега обрушилась кровля в частном доме

Информация об обрушении кровли в частном доме по ул. Пригородной поступила спасателям 17 декабря в 10.20. Как выяснилось, произошло обрушение кровли на деревянное перекрытие по всей площади.
В доме проживает пенсионер 1954 года рождения с женой и двумя совершеннолетними детьми. В ЧП никто не пострадал.
В результате обрушения несущие конструкции дома не получили повреждений. Демонтаж обрушившихся элементов кровли жильцы будут проводить своими силами.
Предполагаемая причина — снеговая нагрузка и ветхость строительных конструкций. Семья временно будет жить в собственном доме на этой же улице.