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В Славгородском районе из-за снега обрушилась кровля в частном доме

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кургановке Славгородского района обрушилась кровля в частном жилом доме. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация об обрушении кровли в частном доме по ул. Пригородной поступила спасателям 17 декабря в 10.20. Как выяснилось, произошло обрушение кровли на деревянное перекрытие по всей площади.

В доме проживает пенсионер 1954 года рождения с женой и двумя совершеннолетними детьми. В ЧП никто не пострадал.

В результате обрушения несущие конструкции дома не получили повреждений. Демонтаж обрушившихся элементов кровли жильцы будут проводить своими силами.

Предполагаемая причина — снеговая нагрузка и ветхость строительных конструкций. Семья временно будет жить в собственном доме на этой же улице.