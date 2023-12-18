ФСБ предотвратила теракт против руководства оборонного завода в Ижевске

В конце ноября сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины 1995 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт против высокопоставленного военного в Воронеже. По данным спецслужбы, мужчина был завербован в сентябре 2022 года в Харьковской области сотрудниками ГУР Минобороны Украины, «прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки», после чего приехал в Россию.