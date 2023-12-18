Продавали то, чего нет: банда мошенников пойдет под суд в Приморье

Следствие установило, что с февраля по ноябрь 2021 года обвиняемые размещали на сайтах объявления о продаже бывших в употреблении металлических грузовых контейнеров, которых фактически у них в распоряжении не было. Доверчивые покупатели связывались с лжепродавцами, для придания сделкам вида правдоподобности мошенники отправляли им договоры купли-продажи и счета-фактуры.



После перевода 100% предоплаты аферисты удаляли объявления и переставали выходить на связь. Общий размер ущерба, причиненного 22 потерпевшим, превысил 2,8 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Уссурийский районный суд.