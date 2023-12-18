Погорельцы авторынка «Гараж-500» в Челнах получат торговые площади и льготные кредиты

Предпринимателям, пострадавшим от недавнего пожара в торговом комплексе «Заритал» в Набережных Челнах, предоставят альтернативные торговые площади в различных торговых центрах города. Им также предоставят 3-месячные каникулы на аренду площадей. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова на аппаратном совещании.
По словам Наталии Кропотовой, уже выдано 15 займов на общую сумму свыше 48 миллионов рублей. Еще 9 заявок на сумму 30 миллионов рублей находятся на рассмотрении.
Кроме того, 73 детям арендаторов будут вручены подарки от имени мэра города Наиля Магдеева.
«На Руси всегда помогали погорельцам, и сегодня мы продолжим эту традицию, независимо от наличия страховки. Виновные будут определены правоохранительными органами, а наша задача — помочь пострадавшим восстановить свой бизнес», — подчеркнул мэр Наиль Магдеев.
Также он отметил, что работа по устранению последствий пожара и помощи пострадавшим будет продолжаться до полного решения проблемы, включая технические вопросы по разбору завалов с учетом безопасности.
Ранее мы писали, что Заинский район отправит новогодние подарки детям из ЛНР. В этом году, как обещают власти, каждый ребенок, включая школьников и детей мобилизованных, получит сладкие подарки.