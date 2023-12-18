Погорельцы авторынка «Гараж-500» в Челнах получат торговые площади и льготные кредиты

Предпринимателям, пострадавшим от недавнего пожара в торговом комплексе «Заритал» в Набережных Челнах, предоставят альтернативные торговые площади в различных торговых центрах города. Им также предоставят 3-месячные каникулы на аренду площадей. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова на аппаратном совещании.