Полиция опровергла сообщения о гибели «целых семей» «в снежных завалах» на Кордае

«На сегодняшний день нет ни одного погибшего в режиме ЧС из-за резкого ухудшения погодных условий. В социальных сетях распространяется информация, фото и видео о том, что на Кордайском перевале насмерть замерзли люди, погибли целые семьи, появился список людей, которые якобы умерли на трассе в снежных завалах. В данном списке указаны данные людей, которые были спасены из снежного плена и отвезены в школу для обогрева», — сообщили в понедельник в пресс-службе департамента полиции (ДП) Жамбылской области.