Полиция опровергла сообщения о гибели «целых семей» «в снежных завалах» на Кордае

«На сегодняшний день нет ни одного погибшего в режиме ЧС из-за резкого ухудшения погодных условий. В социальных сетях распространяется информация, фото и видео о том, что на Кордайском перевале насмерть замерзли люди, погибли целые семьи, появился список людей, которые якобы умерли на трассе в снежных завалах. В данном списке указаны данные людей, которые были спасены из снежного плена и отвезены в школу для обогрева», — сообщили в понедельник в пресс-службе департамента полиции (ДП) Жамбылской области.
Касательно фотографий гробов с телами мертвых людей в ДП сообщили, что их везли транзитом через Жамбылскую область для захоронения.
«Департамент полиции Жамбылской области предупреждает об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации, в том числе в социальных сетях, и рекомендует доверять только официальным источникам», — сказано в сообщении.