В Ростовской области мужчина во время ссоры застрелил мать из ружья

По версии следствия, сын находился дома в алкогольном опьянении. В какой-то момент между ним и 67-летней родительницей произошла ссора. Вскоре обычная словесная перепалка переросла в настоящий скандал. Мужчина пришел в ярость. Он схватил ружье и выстрелил в упор по матери. От полученного ранения он скончалась на месте.