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В Ростовской области мужчина во время ссоры застрелил мать из ружья

В Ростовской области 48-летний мужчина застрелил мать.
В Ростовской области мужчина во время ссоры застрелил мать из ружья
Источник: Следственный комитет РФ

Трагедия произошла в ночь на 16 декабря в станице Мечетинской Зерноградского района.

По версии следствия, сын находился дома в алкогольном опьянении. В какой-то момент между ним и 67-летней родительницей произошла ссора. Вскоре обычная словесная перепалка переросла в настоящий скандал. Мужчина пришел в ярость. Он схватил ружье и выстрелил в упор по матери. От полученного ранения он скончалась на месте.

Правоохранители задержали подозреваемого. По данным регионального СУ СКР в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Специалисты пытаются установить мотивы подозреваемого и причину конфликта.

СК