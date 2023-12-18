В Ростовской области мужчина во время ссоры застрелил мать из ружья

Трагедия произошла в ночь на 16 декабря в станице Мечетинской Зерноградского района.
По версии следствия, сын находился дома в алкогольном опьянении. В какой-то момент между ним и 67-летней родительницей произошла ссора. Вскоре обычная словесная перепалка переросла в настоящий скандал. Мужчина пришел в ярость. Он схватил ружье и выстрелил в упор по матери. От полученного ранения он скончалась на месте.
Правоохранители задержали подозреваемого. По данным регионального СУ СКР в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Специалисты пытаются установить мотивы подозреваемого и причину конфликта.