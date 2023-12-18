В Крыму продолжается работа по компенсационным выплатам пострадавшим от стихии

По результатам составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. Заявление на предоставление компенсационных выплат граждане могут подать в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры «Мои Документы», а также на портал Госуслуг.