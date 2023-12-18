Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Олег Бойко родился в 1966 г. в Симферополе. В ГУ МЧС России по Самарской области он начал работать в 2004 г. с должности начальника инженерной службы управления по Самаре. А 14 марта 2014 г. Олег Бойко возглавил региональное ведомство. 11 июня 2016 г. ему присвоили специальное звание генерал-майор внутренней службы. В сентябре 2019 г. наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также Бойко имеет ведомственные награды.