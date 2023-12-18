В Воронежской области новорожденную девочку оставили на лестничной площадке

16 декабря в 7:20 в Острогожске на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского, местная жительница обнаружила новорожденного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы СК и ГУ МВД России по региону. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей в медучреждении.