В Нижнем Новгороде мужчина избил сотрудника скорой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Работник станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода получил множественные травмы от буйного пациента, сообщает трудовая инспекция региона.
По предварительной информации, в ночь на воскресенье, около 2.35 пациент избил 33-летнего медработника — тот получил множество травм, в том числе сотрясение головного мозга.
«Ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений и степени их тяжести. Государственной инспекцией труда в Нижегородской области выясняются обстоятельства и причины происшедшего», — говорится в релизе.